Заря – Рома: где смотреть онлайн матч Лиги конференций
29 сентября 2021 , 23:01Читати новину українською
Источник:24 канал
Луганская Заря 30 сентября проведет матч 2-го тура группового этапа Лиги конференций. Команда Виктора Скрипника дома сыграет против итальянского клуба Рома. В Украине эту встречу можно посмотреть онлайн.
Стартовый свисток на "Славутич Арене" в Запорожье прозвучит в 19:45.
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Заря – Рома: где смотреть
В 2021 году каналы "Футбол 1/2/3" полностью утратили права на трансляцию матчей еврокубков. Поэтому Лиги конференций в течение ближайших сезонов не будет на этих каналах.
Теперь поединки Лиги конференций будут транслироваться только на платформе Megogo. Трансляция поединка Заря – Рома состоится на канале Megogo.
- Чтобы просмотреть игру Заря – Рома нужно приобрести подписку "Максимальная" или "Спорт". Стоимость подписки "Спорт" составляет 199 гривен в месяц, а "Максимальной" – 299 гривен в месяц.