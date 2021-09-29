Стартовый свисток на "Славутич Арене" в Запорожье прозвучит в 19:45.

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Заря – Рома: где смотреть

В 2021 году каналы "Футбол 1/2/3" полностью утратили права на трансляцию матчей еврокубков. Поэтому Лиги конференций в течение ближайших сезонов не будет на этих каналах.

Теперь поединки Лиги конференций будут транслироваться только на платформе Megogo. Трансляция поединка Заря – Рома состоится на канале Megogo.