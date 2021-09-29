Стартовий свисток на "Славутич Арені" в Запоріжжі пролунає о 19:45.

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Зоря – Рома: де дивитися

У 2021 році канали "Футбол 1/2/3" повністю втратили права на трансляцію матчів єврокубків. Тому Ліга конференцій протягом найближчих сезонів не буде на цих каналах.

Відтепер поєдинки Ліги конференцій будуть транслюватися тільки на платформі Megogo. Трансляція поєдинку Зоря – Рома відбудеться на каналі Megogo.