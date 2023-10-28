В эти выходные в УПЛ пройдут матчи 12 тура чемпионата Украины 2023-2024. В одном из матчей субботы луганская Заря примет житомирское Полесье, пишет 24 канал. Начало – в 16:00 по киевскому времени.

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Провальный старт Зари

Бронзовые призеры в прошлом сезоне откровенно провалили старт этой кампании. После ухода Патрика ван Леувена луганцев возглавил Ненад Лалатович, но при его руководстве Заря одержала только одну победу.

В конце августа команду возглавил Валерий Кривенцов, что позволило наладить ситуацию в еврокубках – две победы и ничья в трех матчах. Впрочем, в УПЛ коуч одержал свою первую победу только прошлого тура, перестреляв Оболонь.

Полесье удивляет

Такой провал на старте покидает Зорю в нижней части турнирной таблицы. Набрав 9 очков в девяти играх, луганчане идут 13-ми в зоне переходных матчей. Нет сомнений, что у клуба есть куда более высокие амбиции, а именно – борьба за место в еврокубках.

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А вот Полесье наоборот поражает в своем дебютном сезоне. Подопечные Юрия Калитвинцева выиграли 7 из 11 матчей УПЛ, обыграв в том числе и Динамо. Сейчас житомирцы идут вторыми в УПЛ, уступая лишь одно очко Кривбасса.

Смотрите матч Заря – Полесье онлайн