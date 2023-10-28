Цими вихідними в УПЛ пройдуть матчі 12 туру чемпіонату України 2023-2024. В одному із матчів суботи луганська Зоря прийме житомирське Полісся, пише 24 канал. Початок – о 16:00 за київським часом.

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Провальний старт Зорі

Бронзові призери минулого сезону відверто провалили старт цієї кампанії. Після відходу Патріка ван Леувена луганців очолив Ненад Лалатович, але за його керівництва Зоря здобула лише одну перемогу.

Наприкінці серпня команду очолив Валерій Кривенцов, що дозволило налагодити ситуацію в єврокубках – дві перемоги та нічия у трьох матчах. Втім в УПЛ коуч здобув свою першу перемогу лише минулого туру, перестрілявши Оболонь.

Полісся дивує

Такий провал на старті залишає Зорю в нижній частині турнірної таблиці. Набравши 9 очок у дев'яти іграх, луганці йдуть 13-ими у зоні перехідних матчів. Немає сумнівів, що клуб має куди більш високі амбіції, а саме – боротьбу за місце в єврокубках.

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А ось Полісся навпаки вражає у своєму дебютному сезоні. Підопічні Юрія Калитвинцева виграли 7 з 11-ти матчів УПЛ, обігравши в тому числі і Динамо. Наразі житомирці йдуть другими в УПЛ, поступаючись лише одним очком Кривбасу.

Дивіться матч Зоря – Полісся онлайн