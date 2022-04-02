Заря отреагировала на слухи об исчезновении клуба с футбольной карты Украины
Источник:инстаграмм Зари
В СМИ начала распространяться информация о возможном исчезновении Зари. Луганский клуб мгновенно отреагировал и опроверг эти слухи.
"Заря была, есть и будет"
Прессслужба Зари выложила заявление клуба, в котором успокоила поклонников луганской команды. Фанатам бронзового призера УПЛ не следует беспокоиться.
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Луганский клуб не прекращает свое существование, а дальше будет радовать украинцев своей игрой после победы Украины над оккупантами.
Заря была, есть и будет. Она и дальше будет участвовать в чемпионате Украины, стремиться к получению призовых мест, чтобы достойно представлять наш футбол на международной арене,
– говорится в обращении.
Напомним, что такую информацию о Заре распространил журналист Игорь Цыганик. Вроде бы в клубе хотят зарабатывать на трансферах, а во время войны этого сделать будет почти невозможно.
Первую часть сезона луганская команда закончила на четвертом месте в таблице УПЛ. До третьей позиции, занимаемой Днепр-1, отставание в 4 очка.
Полный текст заявления луганской Зари
В последнее время все чаще в разных СМИ появляется информация о возможном исчезновении с футбольной карты Украины того или иного клуба. Недавно в этом контексте упоминалась луганская Заря, которая по итогу осенней части сезона-2021/22 занимает четвертое место в турнирной таблице.
Однако никаких оснований для волнения у болельщиков трехкратного бронзового призера чемпионата Украины не существует. Следует отметить, что решение о снятии того или иного коллектива с чемпионата есть прерогатива исключительно президента клуба.
Заря была, есть и будет. Она и дальше будет участвовать в чемпионате Украины, стремиться к получению призовых мест, чтобы достойно представлять наш футбол на международной арене.