Заря – Олимпик: онлайн-трансляция матча УПЛ

Матч между луганской Зарей и донецким Олимпиком начнется в 14:00. По телевидению поединок покажет телеканал "УНИАН".
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В то же время поединок можно посмотреть на Football Hub. Трансляция начнется в 13:50.
- Футболисты Зари выйдут на этот матч только ради победы. Их отставание от второго Шахтера составляет 7 очков. Однако луганский клуб еще не гарантировал себе "бронзу" чемпионата. Колос, Ворскла и Десна уже дышат в спину команде Виктора Скрипника.
- Олимпику же нужно выбираться из основ таблицы. За 4 тура до конца сезона клуб из Донецка располагается на предпоследней 13-й позиции
- История противостояний между этими командами насчитывает 14 матчей, в которых преимуществом обладают игроки команды из Луганска – 7 побед. В 2-х встречах победу праздновали донецкие футболисты. Еще 5 поединков заканчивались мировым.