Таким образом, 27-летний Данченко вернулся в украинский футбол после 3-летней паузы.
К слову Миколенко – трудяга, я вижу в нем потенциал, – тренер Эвертона поделился впечатлениями об игроке
Российское турне: коротко о карьере Данченко
- Данченко – воспитанник запорожского Металлурга. Профессиональную карьеру начал в хмельницком Динамо. Далее были Черноморец, Шахтер и вояж в Россию (Анжи, Енисей, Рубин, Уфа).
- В январе 2021 года за 1 миллион евро перебрался в АЕК, где не смог себя зарекомендовать, сыграв всего 11 матчей в сезоне 2020/21. В текущей кампании он лишь один раз попал в заявку первой команды, но не сыграл ни одной минуты и был переведен в дубль.
- Контракт Данченко с АЕКом действует до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает украинца в 1,2 миллиона евро.