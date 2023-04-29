Лига чемпионов совсем рядом: Заря благодаря голам экс-динамовцев и Герреро победила Черноморец

В субботу, 29 апреля, состоялся матч 23-го тура УПЛ, в котором Заря принимала Черноморец. Подопечные Патрика ван Леувена трижды поразили ворота "моряков", воспользовавшись ошибками в защите.

Заря – Черноморец 3:1

Голы: Герреро, 16, Антюх 34, Русин, 80 – Ермаков, 45

Обе команды показывают очень приличные результаты в весенней части чемпионата. Луганчане ведут борьбу за место в Лиге чемпионов, а одесситы, оттолкнувшись от дна турнирной таблицы, пытаются приблизиться к еврокубковой зоне. Так что футбольных болельщиков ожидал бескомпромиссный поединок, пишет 24 Канал.

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Тренерская победа ван Леувена

Роман Григорчук не мог рассчитывать в отчетном матче на форварда Даниила Алефиренко из-за перебора желтых карточек. Потеря забивного нападающего сказалась на атакующем потенциале "моряков".

Подопечные Патрика ван Леувена с первых минут оказали давление на ворота гостей. Уже на 16-й минуте встречи панамец Герреро принимал поздравления от партнеров по команде. Форвард воспользовался пасом Бражка и отправил мяч мимо Непогодова.

Удвоил счет во встрече экс-игрок Динамо Денис Антюх. Вингер красивым ударом поразил дальний угол ворот Черноморца.

Казалось, что на перерыв команды пойдут при счете 2:0, но на последней минуте первого тайма Ермаков головой замкнул подачу Бадибанги и вернул интригу в матче.

Вторая половина встречи началась с прессинга "моряков". Однако игроки Зари охотно уходили в контратаки, используя свободные зоны в защите одесситов. Могли увеличивать преимущество Зари Русин и Герреро, которые не воспользовались отличными возможностями.

На 80-й минуте Русин все же достиг своего. Комбинация с участием Антюха и Герреро завершилась пасом на форварда Зари, пробившего голкипера "моряков".

До завершения матча ни одной из команд не удалось сменить счет на табло. Поэтому команда ван Леувена одержала третью победу подряд.

Благодаря этой победе Заря догнала по очкам Днепр-1, но у команды Кучера есть игра в запасе.

Черноморец с 23 баллами опустился на 12-ю строчку.

Видеообзор матча Заря – Черноморец