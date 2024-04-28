На футбольном стадионе “Арена Левый Берег” сойдутся команды, ведущие активную борьбу, чтобы оторваться от зоны вылета. Стартовый свисток раздастся в 13:00, пишет 24 канал.

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Шанс для Оболони оторваться от плей-офф на вылет

Сейчас "пивовары" занимают 13-ю позицию в турнирной таблице УПЛ и находятся в зоне плей-офф на вылет. Команда имеет 21 балл и отстает от Александрии на 4 очка. В прошлом матче Оболонь сыграла вничью с Александрией, избежав проигрыша на последних минутах.

Заря имеет несколько лучшую ситуацию в турнирной таблице, но от "пивоваров" не сильно отстает. "Мужики" занимают 11 позицию, имея 25 баллов. Всего лишь на одно очко они имеют отрыв от Александрии и находятся близко к плей-офф на вылет. В прошлом поединке Заря в меньшинстве минимально уступила Шахтеру.

В предстоящем матче обе команды будут бороться за отрыв от плей-офф на вылет. У Оболони есть шанс улучшить свое положение в чемпионате Украины, но все зависит также от того, с каким результатом завершится матч Александрии.

Смотрите онлайн-трансляцию матча Заря– Оболонь

К слову, 28 апреля состоятся также матчи Колосс.– Александрия (15:30) и Кривбасс– Металлист 1925 (18:00).