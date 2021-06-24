Заря неожиданно попрощается с лидерами команды

Луганская Заря не смогла удержать лидеров команды Владлена Юрченко и Дмитрия Иванисеню. Футболисты отказались продлевать договора.
Серьезные потери в Заре
Генеральный директор Зари Станислав Оганов рассказал о том, что Дмитрий Иванисеня и Владлен Юрченко больше не будут выступать за команду. Футболисты рассматриваются новые варианты продолжения карьеры.
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Подтверждает его слова и заявка игроков Зари, которые отправятся на тренировочные сборы в Турцию. В то же время, бронзовый призер УПЛ пополнит свой состав вингером Кристианом.
Луганская команда пыталась договориться с Юрченко и Иванисеней относительно новых контрактов. Но футболисты приняли решение о том, что их карьера в Заре завершена и они продолжат выступать за другие клубы.
Выступления футболистов
- Юрченко выступал за Зарю с середины июля 2019 года. Футболист превратился в одного из лидеров команды. В сезоне 2020/2021 хавбек сыграл 33 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал такое же количество ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2021 года.
- Иванисеня перешел из тбилисского Динамо в Зарю также в середине июля 2019 года. В прошлом сезоне сыграл за луганчан 31 поединок, в которых отметился 7 результативными выстрелами и еще трижды ассистировал партнерам по команде. Его соглашение также истекает в последний день июня 2021 года.
Гендиректор заявил, что в документах трансфера Кристиана уже поставлены подписи. Все формальности были улажены. Через несколько дней футболист должен присоединиться к Заре на турецких сборах, где его официально представят болельщикам.
Список игроков, которые отправились с Зарей в Турцию
- Вратари: Шевченко, Мацапура, Жилкин, Сапутин
- Защитники: Руфат, Жуниньо, Вернидуб, Емец, Имереков, Фаворов, Нагнойний
- Полузащитники: Цвек, Кочергин, Хомченовский, Хлань, Янаков, Алибеков, Булеца, Громов, Казаков, Назарин, Гринь
- Нападающие: Лунев, Шахаб, Кабаев, Гладкий, Алефиренко, Аллахьяр
С кем сыграет Заря
- 27 июня – Пролетер (Сербия) и Ботев (Болгария)
- 1 июля – Металоглобус (Румыния)
- 8 июля – Пролетер (Сербия)
- 13 июля – Аланьяспор (Турция)