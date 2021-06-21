Заинтересованность новичка Серии А

Хавбек Зари Владислав Кочергин попал в объектив новичка итальянского чемпионата Венеции. Футболист луганского клуба должен стать одним из трех футболистов, которые смогут пополнить итальянцев, хотя не являются игроками из Евросоюза.

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Команда из Италии готова выплатить отступные в виде 1,5 миллионов евро. Хотя итальянский клуб не спешит официально выходить на Зарю. Контракт Кочергина с украинцами рассчитан до конца июня 2022 года. Поэтому заре выгодно продать игрока уже этим летом, чтобы не отпустить его бесплатно через год.

Первым новичком Венеции стал израильский игрок Дора Переца, занявший одну квоту в списке футболистов не из Евросоюза. К слову, этого теперь уже игрока итальянского клуба в свое время "сватали" в киевское Динамо. Ожидается, что два места, которые остались под игроков не из Евросоюза, займут Кочергин и футболист из США. Фамилия последнего не сообщается.

Кочергин стал игроком Зари в 2017 году, перейдя из Днепра. В сезоне-2020/2021 хавбек сыграл 33 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 4 асисты.

Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость Владислава в 2,50 миллиона евро.

Опровержение Кочергина

Футболист заявил, что не получал никаких официальных предложений от итальянского клуба. Однако сам Кочергин не прочь попробовать свои силы в Серии А. Владислав заверил, что ни один из клубов лично не выходил на него. А вот насчет его агента не возразил.