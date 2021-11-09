Заря не сможет сохранить забивного нападающего: им интересуется Шахтер

Аллахьяр Сайядманеш стал настоящим лидером луганской Зари. Но сохранить забивного форварда украинский клуб не сможет.

Финансы не позволят сохранить лидера

Луганская Заря правильно поработала на трансферном ринге, арендовав у турецкого Фенербахче нападающего Аллахьяра Сайядманеша. Однако выкупить 20-летнего футболиста клуб УПЛ не сможет.

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В арендном соглашении форварда есть опция выкупа за 3,5 миллиона евро. Но такой суммы нет у луганского клуба. Поэтому уже после завершения аренды Аллахьяр вернется в расположение турецкой команды.

Но и там он может не задержаться. Ведущий клуб чемпионата Бельгии Андерлехт активно интересуется иранским футболистом. Фенербахче не прочь продать нападающего и выручить за его трансфер немалую сумму. Сайядманеш проводит удачный отрезок карьеры в составе Зари, регулярно забивает и повышает свою рыночную цену.

Интерес к футболисту проявляют ПСВ, Торино и Шахтер.

В последнем поединке УПЛ против Вереса отличился результативной передачей.

Карьера Аллахьяра в Заре