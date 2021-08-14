Заря вырвала ничью у Миная перед стартом в Лиге Европы: видео
Источник:24 канал
Луганская Заря не смогла одержать победу перед стартом в Лиге Европы. Луганчане 14 августа поделили очки с Минаем в чемпионате Украины.
Заря – Минай 1:1
Голы: Саядманеш, 65 – Горин, 53
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Заря прогнозируемо доминировала в начале матча и создала несколько моментов, которые не смог реализовать Гладкий. Закарпатский клуб в основном играл на контратаках и иногда находил неплохие возможности.
В конце тайма Минай даже доминировал на футбольном поле и чудом не открыл счет после момента у Билонога.
После перерыва подопечные Василия Кобина таки размочили нули на табло. Гости сумели отличиться после подачи углового.
Видео гола Горина
После пропущенного гола Заря заметно активизировалась и довольно быстро сравняла счет в игре. Точным ударом отметился Саядманеш. Иранец нанес красивый удар на точность.
Видео гола Саядманеша
- Но вырвать победу Заря не смогла. Минай компактно оборонялся и не позволил сопернику наиграть на второй гол в матче – ничья 1:1!