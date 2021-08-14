Заря – Минай: онлайн-трансляция матча УПЛ
14 августа 2021 , 19:15Читати новину українською
Источник:24 канал
Луганская Заря перед стартом в плей-офф Лиги Европы попытается одержать победу в украинской Премьер-лиге. В субботу, 14 августа, Заря встретится с Минаем в рамках 4 тура УПЛ.
Поединок Заря – Минай состоится в Запорожье и начнется на "Славутич Арене" в 19:30.
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В Украине матч Заря – Минай покажет телеканал УНИАН. Начало трансляции в 19:30. Также игру можно просматривать онлайн.
В прямом эфире трансляция игры Заря – Минай будет доступна на ютуб-канале ПРОФУТБОЛ Digital.
Заря – Минай: онлайн-трансляция матча УПЛ
- В новом сезоне УПЛ Заря сыграла уже три матча и потерпела два поражения. Подопечные Виктора Скрипника проиграли Десне и Динамо. Зато луганчане переиграли Ингулец.
- Что касается Миная, то закарпатский клуб переиграл Александрию, но проиграл Динамо. Матч Миная против Колоса был перенесен.