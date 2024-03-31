Четвертое поражение Скрипника: Заря обыграла Металлист 1925 благодаря дублю Герреро - видео
Харьковский Металлист 1925 продолжает разочаровывать своими результатами в весенней части чемпионата. В поединке против луганской Зари команда Скрипника не смогла сохранить ничью.
Заря – Металлист 1925 2:1
Голы: Герреро, 41, 76 – Юсов, 63
В воскресенье, 31 марта, в Киеве состоялся матч между Зарей и Металлистом 1925. Особенно принципиальным этот поединок был для Виктора Скрипника, который играл против бывшей команды, пишет 24 Канал.
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Герреро – спаситель Зари
Номинальные хозяева поля открыли счет во встрече на 41-й минуте. Герреро получил пас от Батагова и переиграл голкипера Металлиста 1925.
Харьковчане сумели отыграться в середине второго тайма. После розыгрыша углового Дмитрий Юсов с близкого расстояния отправил мяч в сетку ворот.
Однако подопечные Скрипника не сумели удержать ничейный счет. На 76-й минуте матча панамский форвард Зари во второй раз наказал молодого голкипера Металлиста 1925 Проценко.
В итоге матч, который дважды останавливали из-за воздушных тревог, завершился победой Зари со счетом 2:1.
- Команда Юрия Коваля продолжает набирать важные очки. Луганчане занимают 12-е место в турнирной таблице с 22 баллами.
- Металлист 1925 продолжает свое падение. Харьковская команда осталась на предпоследней строчке, имея в активе 16 очков.
Видеообзор матча Заря – Металлист 1925