Заря – Металлист 1925 2:1

Голы: Герреро, 41, 76 – Юсов, 63

В воскресенье, 31 марта, в Киеве состоялся матч между Зарей и Металлистом 1925. Особенно принципиальным этот поединок был для Виктора Скрипника, который играл против бывшей команды, пишет 24 Канал.

Читайте также Аутсайдер показал зубы: команда Любеновича добыла волевую ничью в матче с Александрией

Герреро – спаситель Зари

Номинальные хозяева поля открыли счет во встрече на 41-й минуте. Герреро получил пас от Батагова и переиграл голкипера Металлиста 1925.

Харьковчане сумели отыграться в середине второго тайма. После розыгрыша углового Дмитрий Юсов с близкого расстояния отправил мяч в сетку ворот.

Однако подопечные Скрипника не сумели удержать ничейный счет. На 76-й минуте матча панамский форвард Зари во второй раз наказал молодого голкипера Металлиста 1925 Проценко.

В итоге матч, который дважды останавливали из-за воздушных тревог, завершился победой Зари со счетом 2:1.

Команда Юрия Коваля продолжает набирать важные очки. Луганчане занимают 12-е место в турнирной таблице с 22 баллами.

Металлист 1925 продолжает свое падение. Харьковская команда осталась на предпоследней строчке, имея в активе 16 очков.

Видеообзор матча Заря – Металлист 1925