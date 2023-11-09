Крутой гол пяткой и провал обороны: Заря посыпалась в игре Лиги конференций с Маккаби – видео
Команда Валерия Кривенцова пропустила скорый гол от гостей из Тель-Авива. Израильтянам помогло нестандартное решение Лукассена, а к перерыву Маккаби довел счет до разгромного.
Заря проводит свой третий матч в рамках Лиги конференций 2023-2024. Луганская команда в номинально домашней игре противостоит прямому конкуренту за выход в плей-офф Маккаби Тель-Авив, пишет 24 канал.
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На старте встречи израильтяне были острее и это позволило подопечным Робби Кина открыть счет. Помогла гостям в этом подача после углового.
Мяч достался Лукассену, но его удар был заблокирован. Впрочем, снаряд вернулся к нидерландцу и тот пятой пробил Турбаевского, выведя Маккаби вперед.
Видео гола Лукассена:
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Заря смогла создать несколько опасных моментов, но второй гол был забит гостями. После подачи Захави защитники проспали забегание Переца, председателем пробившего украинского кипера.
Видео гола Переца:
К сожалению, защита Зари действует в первом тайме ужасно и это позволило Маккаби уйти на перерыв с разгромным преимуществом. Навес Милсона головой замкнул Перец, оформивший дубль.
Как Перец оформил дубль: