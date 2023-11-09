Заря проводит свой третий матч в рамках Лиги конференций 2023-2024. Луганская команда в номинально домашней игре противостоит прямому конкуренту за выход в плей-офф Маккаби Тель-Авив, пишет 24 канал.

По теме Результаты 4 тура Лиги конференций: Тайсон помогает ПАОКу выйти в плей-офф, успех Фиорентины

На старте встречи израильтяне были острее и это позволило подопечным Робби Кина открыть счет. Помогла гостям в этом подача после углового.

Мяч достался Лукассену, но его удар был заблокирован. Впрочем, снаряд вернулся к нидерландцу и тот пятой пробил Турбаевского, выведя Маккаби вперед.

Видео гола Лукассена:

Читайте также Вдохновил вызов Реброва: дебютант сборной Украины забил в Лиге Европы – яркое видео

Заря смогла создать несколько опасных моментов, но второй гол был забит гостями. После подачи Захави защитники проспали забегание Переца, председателем пробившего украинского кипера.

Видео гола Переца:

К сожалению, защита Зари действует в первом тайме ужасно и это позволило Маккаби уйти на перерыв с разгромным преимуществом. Навес Милсона головой замкнул Перец, оформивший дубль.

Как Перец оформил дубль: