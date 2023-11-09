Матч имени голкипера Маккаби: Заря потерпела "домашнее" поражение в Лиге конференций – видео

В рамках 4-го тура группового раунда Лиги конференций Заря принимала Маккаби Тель-Авив. В первой лобовой встрече победу одержал израильский клуб.

Заря – Маккаби Тель-Авив 1:3

Голы: Алефіренко, 74 – Лукассен, 7, Перец, 26, 44

9 ноября состоялась первая встреча этих клубов в этом розыгрыше Лиги конференций. Поединок начался с акции от израильского клуба, почтивших память всех погибших от войны в их стране, сообщает 24 Канал.

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Уже на старте поединка Заря первой пропустила. Угловой Маккаби стал голевым. Находившийся спиной к воротам Лукассен оригинально пяткой пробил по воротам луганского клуба после того, как его удар головой был заблокирован.

Очень сложное начало было для команды Валерия Кривенцова. Этот пропущенный гол включил луганский коллектив в игру, но и гости не отсиживались в центре поля. Очень легко футболисты Маккаби проникали в штрафную украинцев.

Мичин нанес удар из-за пределов штрафной, но мяч полетел прямо в руки голкипера.

На 23-й минуте Заря организовала свой первый по-настоящему опасный момент. Голкипер отразил удар из пределов штрафной от Нагнойного. А перед этим мяч после выстрела Герреро пролетим над перекладиной.

Прошло 19 минут от первого гола, как мяч во второй раз побывал во владении Зари. Перец после подачи с фланга от Захави оказался среди двух защитников и головой расстрелял ворота Турбаевского. Маккаби сделал себе комфортные 0:2 еще в середине первого тайма.

Уже в следующей атаке Перец мог оформить дубль. Только голкипер Турбаевский спас команду от позорного результата в первом тайме.

Хозяева активизировались у ворот соперник и дважды через несколько минут заставляли голкипера Москеру совершать два фантастических сейва. Сначала Мичин пробивал под перекладину, а через несколько секунд уже Антюх опасно пробил по воротам Маккаби.

Израильтяне ответили дальним ударом от Захави. Мяч пролетел у стойки владений Турбаевского.

Не использовала Заря еще один свой замечательный момент. С ударом Герреро снова справился голкипер клуба из Тель-Авива. Какой-нибудь фарт поймал в руки вратарь Москера в первом тайме этого матча.

К сожалению, Заря создала остроту, а соперник снова забил. Гол в раздевалку оформил Перец, головой сделавший счет разгромным 0:3. Снова центрбеки сыграли очень провально.

В перерыве Кривенцову следовало что-то менять в атакующей игре Заре, но ни один из моментов так и не смогла превратить в гол.

Поединок продолжился неточным ударом от Захави.

На 57-й минуте Мичин запер прострел от Снурницына в штрафной Маккаби, отквитав один гол для Зари. Казалось, всем так. Однако судья после пересмотра ВАР отменил мяч из-за офсайда. Счет остался неизменным 0:3.

Волошин пробивал в дальний нижний угол ворот, но стойка спасла Москеру от пропущенного гола, уже отыгранного в этом эпизоде. Мяч от стойки улетел прямо в руки голкипера гостей.

Сначала футболисты луганского клуба чуть не подарили сопернику четвёртый гол. Однако на 74-й минуте Заря таки по всем правилам забила в ворота Маккаби. Довольно сумбурная контратака удалась хозяевам, которую окончил Алефіренко. Счет таки стал 1:3.

Уже в следующей атаке Яцик отважился на дальний удар – Москера эффектно вытащил мяч из-под перекладины.

Команда Кривенцова продолжила давить на ворота соперника. Очень много работы было у голкипера Маккаби, проводившего отличный поединок.

Алефиренко классно открылся под передачу из глубины поля, но не смог пробить. Однако мяч отскочил к Чурку, который в стиле каратэ пробил прямо в руки голкиперу.

Заря потерпела первое поражение в групповом раунде Лиги конференций 1:3.

Украинский клуб из 4 тура набрал 4 очка и идет на 3 месте в группе "В".

Маккаби Тель-Авив опережает Зорю и поднимается на 2-ю строчку, набрав 6 баллов.

Лидером квартета является Гент – 10 пунктов, а замыкает таблицу Брейдаблик, пока еще не набравший ни одного балла.

Видеообзор матча Заря – Маккаби Тель-Авив