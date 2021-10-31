Заря ярко разгромила Металлист 1925 в матче 7 голами: видео

Заря 31 октября сыграла на выезде в Харькове с Металлистом 1925 в рамках 13 тура УПЛ. Луганский клуб укрепил свое место в тройке лидеров таблицы УПЛ.

Металлист 1925 – Заря 1: 6

Голы: Ременюк, 6 – Сайядманеш, 9, 55, Гладкий, 38, 71, Овусу 77, Алибеков, 90+2

Удаление: Шершень, 66 (Металлист 1925)

Читайте также Один удар за матч от Руха: Александрия сыграла в скучную ничью во Львове – видео

Уже в начале матча хозяева создали много опасных моментов у ворот соперников. Ременюк открыл счет на 6-й минуте, перебросив мяч через голкипера Зари, который вышел далеко от ворот – 1:0.

Но на 9-й минуте счет удалось сравнять. Автором второго гола стал Сайядманеш. В штрафной харьковчан нападающий Зари вступил в борьбу с защитником, отобрав мяч он сыграл в стенку с Александром Гладким, после чего успешно пробил в сетку ворот.

Гости матча начали больше проявлять инициативу и на 38-й минуте Гладкий вывел Зарю вперед. Нападающий луганской команды Шахаб в правом фланге, сделал передачу в центр штрафной. Аллахьяр пропустил мяч Гладкому, и тот нанес удар по воротам Металлиста 1925.

Видео лучших моментов первого тайма

На 55-й минуте получилась великолепная комбинация у игроков Зари. Аллахьяр передал мяч Гладкому вблизи штрафной соперников. Оказавшись в штрафной, Аллахьяр получил ответный мяч и пробил по воротам.

Видео гола Аллахьяра

На 66 минуте хозяева стадиона остались в меньшинстве. Игрока Металлиста 1925 изъяли с поля за фол против Гладкого.

Видео удаления

Ременюк на 71-й первой минуте сделал передачу Гладкому в центре штрафной, после чего тот ударил по воротам и успешно забил очередной гол Зори.

Видео гола Гладкого

На этом Заря не остановилась. Луганский клуб благодаря голам Овуса и Алибекова, в компенсированное арбитром к поединку времени, увеличил преимущество на табло.