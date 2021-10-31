Рух – Александрия 0:0

Удаление: Кузык, 90 + 3 (Рух)

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Рух на правах хозяина уже с первых секунд пошел вперед. Клубу нужно было реабилитироваться перед родными болельщиками за поражение в Кубке Украины против Зари (0:2). Но остроты не создали. Что не скажешь об атаках соперника.

Мирошниченко пробил над перекладиной. А мяч после удара Кирюханцева уверенно в руки забрал Панькив. Александрия интереснее играла в первой части матча.

За 30 минут встречи львовский клуб ни разу не попал в ворота Александрии. Гости разыгрывали красивые комбинации, но защита хозяев действовала очень плотно и надежно.

В первой 45-минутке команды не забивали – 0:0.

Видеообзор лучших моментов первого тайма

Начало второй части игры было очень скучным и бедным на моменты. Устименко мог выходить один на один с голкипером Львова, но судья зафиксировал офсайд.

Рух продолжал хорошо защищаться в игре вторым номером.

На 81-й минуте львовский клуб заработал право на штрафной с перспективной позиции. Защитник Раху Белый пробил рядом со стойкой. Это был первый удар в сторону ворот Александрии.

Гости пробили во владение Руха во втором тайме. Мустафаев расстреливал ворота львовского клуба – Панькив был на месте.

Удаление! В компенсированное арбитром к матчу время Кузык увидел перед собой вторую желтую карточку, которая привела к удалению.