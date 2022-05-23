Заря хочет провести домашние еврокубковые матчи в Польше
Источник:Zaryalg.com
Война досрочно завершила футбольный сезон в Украине. Луганская Заря по итогам первого круга пробилась в Лигу конференций.
Вариант для домашних поединков
На зимний перерыв луганская команда закончила четвертое место в турнирной таблице УПЛ. К сожалению, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, что поставило точку на спортивной жизни в нашей стране.
Смотрите также Безус провел весь матч у секторов фанатов: украинец тепло простился с Гентом
Пока неизвестно, будет ли стартовать новый сезон в УПЛ, но в еврокубках украинские клубы должны сыграть. Поэтому лидеры чемпионата рассматривают разные варианты стран, где могут провести домашние матчи в еврокубках. Среди таких клубов есть луганская Заря, которая в сезоне-2022/2023 будет играть в Лиге конференций.
В прошлом сезоне луганчане тоже выступали в этом новом турнире, где остановились на стадии группового раунда. За шесть туров Заря добыла 7 очков, опередив софиевское ЦСКА. Победителем группы "С" стала итальянская Рома, второе место занял Буде/Глимт.
В новом еврокубковом сезоне Заря не прочь провести домашние поединки в Польше. Луганский клуб рассматривает варианты по Вроцлаву и Познанию. Скорее всего, выбор упадет на арену во Вроцлаве из-за того, что познанский Лех пробился в Лигу чемпионов.Интересно! Киевское Динамо тоже рассматривает Польшу, где команда сыграет домашние еврокубковые матчи.
Новый сезон УПЛ под вопросом
- Команды досрочно закончили сезон на тех позициях, которые заняли по итогам первого круга. Следовательно, донецкий Шахтер остался лидером УПЛ, опередив Динамо на два очка.
- Тройку призеров замкнул Днепр-1.
- Лидеры УПЛ хотят провести следующий сезон в Турции. Также рассматривается вариант с соседней Польшей. Речь идет о Шахтере, Динамо и Днепре-1. Эти клубы предпочитают солнечную страну из-за лучшей инфраструктуры. Также команды надеются, что таким выбором смогут вернуть в составы легионеров, разъехавшихся по другим клубам после 24 февраля.