Заря хочет провести домашние еврокубковые матчи в Польше

Война досрочно завершила футбольный сезон в Украине. Луганская Заря по итогам первого круга пробилась в Лигу конференций.

Вариант для домашних поединков

На зимний перерыв луганская команда закончила четвертое место в турнирной таблице УПЛ. К сожалению, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, что поставило точку на спортивной жизни в нашей стране.

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Пока неизвестно, будет ли стартовать новый сезон в УПЛ, но в еврокубках украинские клубы должны сыграть. Поэтому лидеры чемпионата рассматривают разные варианты стран, где могут провести домашние матчи в еврокубках. Среди таких клубов есть луганская Заря, которая в сезоне-2022/2023 будет играть в Лиге конференций.

В прошлом сезоне луганчане тоже выступали в этом новом турнире, где остановились на стадии группового раунда. За шесть туров Заря добыла 7 очков, опередив софиевское ЦСКА. Победителем группы "С" стала итальянская Рома, второе место занял Буде/Глимт.

В новом еврокубковом сезоне Заря не прочь провести домашние поединки в Польше. Луганский клуб рассматривает варианты по Вроцлаву и Познанию. Скорее всего, выбор упадет на арену во Вроцлаве из-за того, что познанский Лех пробился в Лигу чемпионов.

Новый сезон УПЛ под вопросом