Поблагодарил всех за чудесные три года

21 мая Гент провел последний матч в сезоне-2021/2022. К сожалению, клубу Романа Безуса не удалось победить чемпионат. Гент уступил дома Шарлеруа со счётом 1:2.

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Первыми нули на табло размочили гости. Голо отличился Али Голизаде. Однако еще в первом тайме хозяева могли забивать дважды. Тарик Тиссудали не реализовал 11-метровый удар, но уже через 16 минут Майкл Нгаде-Нгаджуи сравнял цифры на табло.

Но удержать хотя бы мировую Генту не удалось. Уже в компенсированное время матча Шарлеруа забило во второй раз благодаря точному выстрелу Дана Гейманса. В итоге – 1:2 поражение Гента.

Роман Безус пропускал последний матч, ставший для него прощальным в Генте. Украинский легионер поддерживал своих партнеров по команде из фанатского сектора. Таким поступком украинец решил отдать честь клубу и его болельщикам, горячо поддерживавшим Безуса за его период карьеры в Генте.

После поединка Роман выложил фото из трибун. Украинец поблагодарил всех за этот отрезок в его футбольной жизни, намекнув, что не прочь снова в будущем встретиться с Гентом.

Благодарю вас за возможность поддержать моих товарищей по команде вместе с вами. Это было невероятно. Спасибо за вашу поддержку и любовь. Лучшие пожелания всем вам. Надеюсь увидеть вас снова!,

– подписал фотографии Безус.



Безус попрощался с Гентом / Фото с инстаграммы футболиста

Даже поражение не помешало Генту оформить путевку в квалификацию Лиги Европы.

Карьера Романа Безуса в Генте