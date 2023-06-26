Интересный выбор Зари

Этим летом несколько ведущих клубов УПЛ могут сменить тренеров. Началось все с того, что чемпион Шахтер решил попрощаться с Игорем Йовичевичем.

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Одним из наиболее вероятных кандидатов в замену хорвата называют Патрика ван Леувена из Зари. Если это произойдет, то уже луганцам придется искать нового коуча.

Как сообщают итальянские СМИ, Заря рассматривает вариант с приглашением малоизвестного специалиста Джованни Костантино. По данным источника, стороны уже ведут переговоры, однако они усложняются из-за войны в Украине.

Кто такой Костантино

38-летний Джованни никогда не работал на высоком уровне. До 2021 года Костантино работал ассистентом Марко Росси в венгерском Гонведе, словацкой Дунайской Среде, а также сборной Венгрии.

В 2021 году Костантино начал самостоятельную тренерскую карьеру, возглавив венгерский МТК. Правда там он продержался менее полугода, выиграв всего 4 из 9 матчей. После этого поработал в Казарано из итальянской Серии D (8 побед в 23 поединках). С февраля этого года Джованни свободен.

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Напомним, что в прошлом сезоне Заря стала третьей в УПЛ, отстав от зоны Лиги чемпионов на три пункта. В следующем сезоне луганчане сыграют в Лиге Европы, начиная с ранда плей-офф квалификации.