В соцсетях появилась информация, что вроде бы луганский клуб сумел ударить по рукам с тель-авивским Маккаби по выкупу контракта Эдуардо Герреро. Футболист из Панамы стал настоящим открытие команды в сезоне-2022/2023 в УПЛ.

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Стал настоящим открытием для Зари

Текущий сезон Герреро отыгрывает у Зари еще на правах аренды. А уже впоследствии луганский клуб должен объявить о полноценном контракте с панамцем. Ожидается, что Эдуардо подпишет соглашение с Зарей на 4 года плюс возможность пролонгации сотрудничества еще на один год.

Такой выкуп футболиста, вероятно, обойдется Зори в 400 тысяч долларов. Также Маккаби оставляет за собой процент будущего трансфера Герреро из украинского клуба.

Пока официального подтверждения еще нет, все остается на уровне слухов источников.

Отметим, что Эдуардо Герреро стал одним из немногих легионеров, не побоявшихся приехать в украинский чемпионат во время войны в стране.

Эдуардо Геррего зажигает в УПЛ

В феврале 2023 года Герреро был арендован Зареей до конца сезона-2022/2023. У договоренности была опция выкупа футболиста.

23-летний нападающий стал одним из открытий луганского клуба в текущем сезоне. Герреро забил 5 голов и отдал столько же результативных передач в 10 сыгранных поединках за команду Патрика ван Леувена, что не может не радовать фанатов Зари, так и приятно удивлять всех украинских болельщиков, которые следят за УПЛ.

Герреро помогает Зори продолжать борьбу за чемпионство в элите. В предыдущем матче против Ингульца форвард отличился ассистом, а Заря одержала победу со счетом 2:0.

К слову. После 27 туров Заря идет на третьем месте, имея в своем активе 61 балл. Ко второму Днепру-1 отставание в 3 очка, а к Шахтеру – в 5 пунктов. Уже 24 мая Заря сыграет против "горняков" и сможет ближе приблизиться к лидеру сезона УПЛ.