Футбольная карма в действии: Гент наказал Зорю после упущенного супершанса – видео гола

Бельгийская команда материализовала свое игровое преимущество в забитый мяч. Центр защиты явно проспал открывание Кейперса.

Заря проводит первый матч Лиги конференций 2023-2024. Луганчане в стартовой игре противостоят главному фавориту группы бельгийскому Генту. пишет 24 канал.

Следите с нами Заря – Гент: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Встреча проходит под диктовку соперника, но реальных поводов у гостей было немного. На 64 минуте луганчане упустили прекрасную возможность выйти вперед, Герреро не реализовал выход один на один.

А уже через две минуты Гент наказал украинцев за расточительство. Защитники луганцев дали Хюльсагеру прострелить с фланга и Кейперс в упор расстрелял ворота Турбаевского.

Видео гола Кейперса: