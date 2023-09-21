Зоря проводить перший матч Ліги конференцій 2023-2024. Луганці у стартовій грі протистоять головному фавориту групи бельгійському Генту, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Зоря – Гент: онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

Зустріч проходить під диктовку суперника, але реальних нагод у гостей було небагато. На 64 хвилині луганці втратили чудову нагоду вийти вперед, Герреро не реалізував вихід сам-на-сам.

А вже за дві хвилини Гент покарав українців за марнотратство. Захисники луганців дали Хюльсагеру прострілити з флангу і Кейперс впритул розстріляв ворота Турбаєвського.

Відео голу Кейперса: