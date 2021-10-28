Заря в дополнительное время выбила Рух из Кубка Украины благодаря дублю Шахаба: видео

В четверг, 28 октября, львовский Рух и луганская Заря разыграли путевку в 1/4 финала Кубка Украины по футболу. Победителем матча на "Арене Львова" стали гости.

Рух – Заря 0:2

Голы: Шахаб, 100, 110

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На 10-й минуте Фримпонг затянул с ударом, а через две минуты удар Гильерме заблокировал защитник. В конце первого тайма Цвек не смог переиграть Бандуру.

Второй тайм уже был за Рухом. Сначала Билый пробил над перекладиной, а на 69-й минуте прекрасно сыграл вратарь Зари Мацапура, отразивший удар Кухарука. На 80-й минуте Рух провел хорошую атаку, но после удара Мысыка голкипер Зари перевел мяч в штангу.

В первом экстратайме Заря смогла забить мяч. Шахаб обворовал Кухарука и пробил с левого фланга в дальний угол. Во втором экстратайме луганская команда забила еще один мяч. Дубль оформил Шахаб. Таким образом, Заря одержала победу со счетом 2:0.

Видео голов Шахаба