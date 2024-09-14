Динамо с дебютным голом Брагару победило Зарю в поединке 6-го тура УПЛ

В субботу, 14 сентября, состоялся центральный матч 6-го тура УПЛ между Зарей и Динамо. Поединок проходил в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского.

Заря – Динамо 0:2

Гол: Буяльский, 67, Брагару, 78

В номинально домашнем поединке луганская команда не могла рассчитывать на арендованных динамовцев. Однако главный тренер киевлян Александр Шовковский тоже дал возможность поиграть футболистам из ближайшего резерва, пишет 24 Канал.

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Результативный второй тайм в исполнении Динамо

У Динамо с первых минут на поле вышли Кристиан Биловар и Николай Михайленко, которые не часто попадают в стартовую одиннадцатку. А вот звездный новичок "бело-синих" Герреро не попал даже в заявку. Все из-за условий трансфера из Зари.

В первом тайме подопечные Шовковского владели инициативой. Хорошие возможности поразить ворота Турбаевского упустили Ванат, Ярмоленко, Будковский.

Заря отвечала острыми контратаками, надеясь на быстрого Антюха.

Лишь в середине второго тайма динамовцы сумели огорчить луганчан. На 67-й минуте Вивчаренко сделал фланговую передачу на Буяльского, который из района одиннадцатиметровой отметки расстрелял ворота Зари.

Через несколько минут "бело-синие" увеличили преимущество. Максим Брагару с помощью рикошета забил свой дебютный гол за Динамо.

В концовке встречи форвард Зари Ндур едва не вернул интригу. Однако безошибочно сыграл первый номер Динамо Георгий Бущан.

В итоге матч завершился победой киевлян со счетом 2:0.

Видеообзор матча Заря – Динамо