Черноморец – Ингулец 1:0

Голы: Пшеничнюк, 90+4

Удаление: Мельничук, 90+3

Перед очной встречей команды занимали почти одинаковые позиции в чемпионате Украины. Одесский коллектив и команда Александра Поворознюка расположились на 12-й и 13-й позиции в турнирной таблице, соответственно, имея одинаковое количество зачетных баллов.

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Сухой первый тайм в Одессе

Первый тайм начался активно, Черноморец пошел сразу в атаку на ворота петровского коллектива, но Ингулец не собирался играть вторым номером в начале матча.

Уже на 3-й минуте игры защитник одесситов Кайо Гомес налетел на игрока "красно-желтых" Богунова. Центрбек Черноморца получил желтую карточку за нарушение правил.

Впоследствии игра стихла, а игроки обеих команд делали много ошибок в длинных передачах. Первый опасный момент возник на 26-й минуте матча, когда нападающий Черноморца Кирилл Попов получил заброс в штрафную площадку петровцев, но пробил точно в голкипера.

Под конец первого тайма игроки перешли на мелкие фолы. В итоге первая половина игры завершилась без забитых голов. Команды ушли на перерыв при счете 0:0.

Черноморец дожал Ингулец в концовке матча

Второй тайм команды начали не так активно как с самого начала игры. Преимущественно команды для атаки использовали фланги и делали забросы мяча в штрафную площадь, которые завершались без опасных моментов.

На последних минутах матча Максим Мельничук, игрок Ингульца, получил красную карточку, а через минуту футболист одесситов Пшеничнюк забил гол. Черноморец вырывает победу в компенсированное время игры.

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Подчеркнем, что следующем туре УПЛ сезона-2024/2025 Черноморец дома будет принимать Карпаты – 21 сентября, в 13:00. Подопечные Василия Кобина сыграют против Вереса на резервном стадионе "Горняк" в Кривом Роге против Вереса – 22 сентября, в 13:00.