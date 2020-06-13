13 червня "Зоря" на власному полі приймала "Динамо" у 26 турі УПЛ. Матч закінчився важкою пермогою гостей.

Зоря – Динамо 1:3

Голи: Юрченко, 54 (пен.) – Буяльський, 72, Де Пена, 75, Циганков, 90+6

Вилучення: Цвек, 80 (Зоря)

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Цей поєдинок є ключовим у боротьбі за друге місце. Перед матчем обидві команди мали однакову кількість очок – 49, але завдяки результатам особистих зустрічей луганці займали другу сходинку, а "динамівці" – третю.

В нинішньому чемпіонаті суперники двічі зустрічалися між собою. В першому колі в Запоріжжі гра завершилася бойовою нічиєю 2:2, а от у Києві перемогу святкували луганці – 2:1.

Безгольовий початок

На 6-й хвилині у миттєвій контратаці Русин отримав м'яч на лівому фланзі чужих володінь, звідки вирішив відразу пробити, але м'яч зійшов з ноги.

"Зоря" з відповіддю не забарилася, коли Бущан впорався з небезпечним ударом головою з близької відстані від Громова, але відбив м'яч прямо на Кабаєва, який потім невдало добив з гострого кута.

У середині першого тайму Шабанов виграв верховий м'яч після навісу і пробив головою, м'яч пролетів поруч зі штангою. Згодом Кендзьора грубим підкатом зустрів прорив Михайличенка по лівому флангу і арбітру Миколі Балакіну довелося дивитися VAR. У підсумку, тільки жовту дали футболісту.

Важкі погодні умови скоригували час початку другого тайму і командам довелося півгодини чекати відновлення матчу.

Драматичний другий тайм

На 52-й хвилині "Динамо" заробило пенальті у власні ворота – Шабанов прогавив ривок Тимчик на вході в штрафну і збив опонента. Точний удар Владлен Юрченко з пенальті в правий нижній кут вивів команду Скрипника вперед.

Одразу після забитого голу "Зоря" могла подвоїти рахунок: провальна гра Бущана на перехопленні прострілу з лівого флангу ледь не обернулася гольовим добиванням від Юрченка, який зі входу в штрафну послав м'яч у верхній каркас воріт.

Відновити паритет у матчі кияни змогли на 72-й хвилині. Віталій Буяльський забив важливий гол, хороший удар з-під захисника вийшов, асистував йому Беньямін Вербич, а атаку почав Циганков – 1:1.

А ще через три хвилини "біло-сині" вийшли вперед. Де Пена пробив в дальній кут, отримавши на лівому фланзі чужій штрафній скидку головою з боротьби проти Абу Ханни від Шепелєва.

Наприкінці матчу тільки вийшов на поле Цвек, але вже встиг зрізати підкатом Сидорчука. На руках винесли капітана "Динамо", дірка в його щитку просто жахає. Арбітр Микола Балакін після перегляду VAR вилучив Цвека.

Травма Сидорчука: дивіться відео

Ще до фінального свистка "Динамо" відзначилося втретє. Віктор Циганков блискуче закрутив м'яч зі штрафного в правий верхній кут.

Зоря – Динамо відеоогляд матчу

Таким чином, "Динамо" здобуло важливу перемогу у боротьбі за друге місце УПЛ і тепер випереджає "Зорю" на 3 очки. Відставання від першого "Шахтаря" становить 13 балів.