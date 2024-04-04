Свисток главного арбитра матча Александра Омельченко прозвучит в 15:30. Встреча, которая будет номинально гостевой для динамовцев, состоится в Киеве на легендарном стадионе имени Валерия Лобановского, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Бенефис Судакова: Шахтер деклассировал Черноморец и стал первым финалистом Кубка Украины – видео

Перенесенная битва в Киеве

Команды подходят к очной встрече в кардинально разных настроениях. В последнее время появляется много тревожных слухов о будущем Зари. Сначала были о бойкоте, теперь и вообще о возможном исчезновении клуба с футбольной карты Украины.

Интересно! Только 12 марта команды играли между собой. И игра 21-го тура УПЛ закончилась домашней победой подопечных Александра Шовковского 2:0. Голы в ворота луганского клуба забивали Владислав Ванат и Денис Попов.

"Мужики" после 19-ти сыгранных поединков идут аж на 12-м месте, набрав 22 очка. Отрыв от зоны переходных матчей за вылет составляет лишь 4 балла.

Динамо же с 41 пунктом занимает 4-ю позицию турнирной таблицы УПЛ, уступая третьему Днепру-1 лишь одним очком. Отставание от лидера сезона Шахтера и второго Кривбасса составляет по 5 баллов.

Заря – Динамо: онлайн-трансляция матча: онлайн-трансляция матча