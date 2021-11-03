Заря – ЦСКА София: где смотреть матч Лиги конференций
3 ноября 2021 , 22:31Читати новину українською
Источник:24 канал
Луганская Заря 4 ноября проведет матч 4-го тура группового этапа Лиги конференций против софийского ЦСКА. Матч пройдет со зрителями на трибунах, но болельщики также смогут эту встречу посмотреть онлайн.
Матч Заря – ЦСКА состоится 4 ноября. Стартовый свисток судьи в Запорожье на "Славутич Арене" прозвучит в 19:45.
К слову Несмотря на красную зону: матч Зари в Лиге конференций состоится со зрителями
Заря – ЦСКА София: где смотреть
В 2021 году каналы "Футбол 1/2/3" полностью утратили права на трансляцию матчей еврокубков. Поэтому Лига конференций в течение ближайших сезонов не будет на этих каналах.
Отныне поединки Лиги конференций будут транслироваться только на платформе Megogo. Трансляция поединка Заря – ЦСКА София состоится на канале Megogo.
- Чтобы посмотреть игру Заря – ЦСКА нужно приобрести подписку "Максимальная" или "Спорт". Стоимость подписки "Спорт" составляет 199 гривен в месяц, а "Максимальной" – 299 гривен в месяц.
Перед матчем
- Подопечные Виктора Скрипника после трех туров идут на третьем месте в группе. В Лиге конференций украинский клуб набрал три очка. Заря набрала баллы как раз в выездной игре против Софиевского ЦСКА (0:1), которая состоялась 21 октября.
- Будущий соперник украинцев – неудачник группы. Болгарская команда с одним пунктом замыкает таблицу.