Матч Заря – ЦСКА состоится 4 ноября. Стартовый свисток судьи в Запорожье на "Славутич Арене" прозвучит в 19:45.

К слову Несмотря на красную зону: матч Зари в Лиге конференций состоится со зрителями

Заря – ЦСКА София: где смотреть

В 2021 году каналы "Футбол 1/2/3" полностью утратили права на трансляцию матчей еврокубков. Поэтому Лига конференций в течение ближайших сезонов не будет на этих каналах.

Отныне поединки Лиги конференций будут транслироваться только на платформе Megogo. Трансляция поединка Заря – ЦСКА София состоится на канале Megogo.

Чтобы посмотреть игру Заря – ЦСКА нужно приобрести подписку "Максимальная" или "Спорт". Стоимость подписки "Спорт" составляет 199 гривен в месяц, а "Максимальной" – 299 гривен в месяц.

Перед матчем