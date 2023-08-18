Заря – Александрия: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

В пятницу, 18 августа, стартует четвертый тур УПЛ. В этот день луганская Заря на своем поле будет принимать Александрию. Онлайн-трансляция матча Заря - Александрия доступна на сайте 24 Канала.

Заря в этом сезоне будет представлять Украину в квалификации Лиги Европы. Но пока результаты команды во внутреннем первенстве не слишком радуют – только одна победа за три матча. При этом это произошло в игре против Ворсклы, которая тоже переживает не лучшие времена.

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Александрия под руководством Руслана Ротаня сейчас находится в верхней части турнирной таблицы. Команда стартовала с двух побед в УПЛ. И только в третьем туре уступила донецкому Шахтеру.

Матч Заря – Александрия состоится на стадионе "Левый берег". Начало встречи в 19:00.

Заря – Александрия онлайн-трансляция