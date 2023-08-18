Зоря в цьому сезоні представлятиме Україну у кваліфікації Ліги Європи. Але поки результати команди у внутрішній першості не надто радують – лише одна перемога за три матчі. При цьому це сталося у грі проти Ворскли, яка теж переживає не найкращі часи.

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Натомість Олександрія під керівництвом Руслана Ротаня зараз перебуває у верхній частині турнірної таблиці. Команда стартувала з двох перемог в УПЛ. І лише в третьому турі поступилася донецькому Шахтарю.

Матч Зоря – Олександрія відбудеться на стадіоні "Лівий берег". Початок зустрічі о 19:00.

Зоря – Олександрія онлайн-трансляція