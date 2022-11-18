Заря и Александрия перед матчем имели по 23 очка и делили третье место. Столько же у Динамо. В матче между луганским и александрийским клубом определялась команда, которая гарантировала себе чистое третье место. А также возможность приблизиться к Шахтеру, который занимает второе место в турнирной таблице.

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Успех в этом матче был на стороне Зари. Сам же матч закончился со счетом 4:1. Хотя в первом тайме команды продемонстрировали довольно равную борьбу. И даже опасные голевые моменты имели тоже равное количество – на удар Мирошниченко в штангу хозяева поля ответили ударом Булецы в перекладину.

Александрия начала второй тайм активнее, вместо этого пропустила. На 62-й минуте первый гол в матче забил Бутко. Хотя голкипер и был близок к тому, чтобы спасти Александрию. Пропущенный гол "пошатнул" Александрию, и за следующие 14 минут команда просто "посыпалась".

Через шесть минут в воротах Александрии побывал и второй гол, когда отличился Булеца. Хотя перед этим Мишнев мог забивать как минимум дважды.

На 70-й минуте Бутко оформил дубль после розыгрыша углового. А на 76-й минуте Антюх удачно реализовал выход два на одного на ворота соперника. За 14 минут Александрия в этом матче пропустила четыре гола.

Но через две минуты гости ответили своим голом, когда Рыбалка отметился ударом со стандарта. Но больше Александрию не хватило.

Заря – Александрия 4:1

Голы: Бутко, 62, 70, Булеца, 68, Антюх, 76 – Рыбалка, 78

Заря побеждает и закрепляется на третьем месте в турнирной таблице. Теперь в активе луганской команды 26 очков, и она всего на один балл отстает от второго Шахтера. Правда, "горняки" сыграли на два матча меньше. Но в субботу, 19 ноября, их ожидает матч с лидером чемпионата Днепр-1.

Александрия же осталась на пятой строчке. Ниже команда не опустится. Но сможет еще догнать Зорю, ведь тоже имеет еще матч в запасе.

Видеообзор матча Заря – Александрия