Зоря та Олександрія перед матчем мали по 23 очки та ділили третє місце. Стільки ж у Динамо. Тож у матчі між луганським та олександрійським клубом визначалася команда, яка гарантувала собі чисте третє місце. А також можливість наблизитися до Шахтаря, який посідає другу сходинку в турнірній таблиці.

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Успіх в цьому матчі був на стороні Зорі. А сам матч закінчився з рахунком 4:1. Хоча у першому таймі команди продемонстрували доволі рівну боротьбу. І навіть небезпечні гольові моменти мали теж рівну кількість – на удар Мірошниченка в штангу господарі поля відповіли ударом Булеци в перекладину.

Олександрія розпочала другий тайм активніше, натомість пропустила. На 62-й хвилині перший гол в матчі забив Бутко. Хоча голкіпер і був близьким до того, щоб врятувати Олександрію. Фактично він і відбив м'яч, але точно на Бутка, від якого м'яч і залетів у ворота.

Пропущений гол "похитнув" Олександрію, і за наступні 14 хвилин команда просто "посипалася".

За шість хвилин у воротах Олександрії побував і другий гол, коли відзначився Булеца. Хоча перед тим Мишньов міг забивати щонайменше двічі.

На 70-й хвилині Бутко оформив дубль після розіграшу кутового. А на 76-й хвилині Антюх вдало реалізував вихід два на одного на ворота суперника. За 14 хвилин Олександрія в цьому матчі пропустила чотири голи.

Та за дві хвилини гості відповіли своїм голом, коли Рибалка відзначся ударом зі стандарту. Але на більше Олександрію не вистарчило.

Зоря – Олександрія 4:1

Голи: Бутко, 62, 70, Булеца, 68, Антюх, 76 – Рибалка, 78

Зоря перемагає та закріплюється на третьому місці в турнірній таблиці. Тепер в активі луганської команди 26 очок, і вона лише на один бал відстає від другого Шахтаря. Правда "гірники" зіграли на два матчі менше. Але в суботу, 19 листопада, на них очікує матч з лідером чемпіонату Дніпро-1.

Олександрія ж залишилася на п'ятій сходинці. Нижче команда не опуститься. Але матиме змогу ще наздогнати Зорю, адже теж має ще матч в запасі.

Відеоогляд матчу Зоря – Олександрія