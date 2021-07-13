Заря вырвала победу в контрольном матче на 90-й минуте благодаря автоголу

В заключительном контрольном матче в рамках подготовки к новому сезону Заря сыграла вничью с Аланьяспором. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу луганского клуба.

Заря – Аланьяспор 2:1

Голы: Вернидуб, 72, Громов, 90 – Караджа, 34

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В прошлом сезоне соперник подопечных Виктора Скрипника занял седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Турции и дошел до финала Кубка страны, где проиграл Трабзонспору со счетом 0:2.

Первая половина встречи осталась за турецким клубом. Ближе к концу 45-минутки счет открыл Караджа.

После перерыва луганчане заиграли более активно. Но поразить ворота соперника долго не удавалось. Пока, наконец, точным ударом не отметился Вернидуб. А на последней секунде защитник соперника оформил автогол после прострела Громова.