Во исполнение мечты: Лунин остался в Реале

3 июля 2022 , 18:53
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Источник:

AS

Украинский голкипер Андрей Лунин решил остаться в Реале. Журналисты рассказали, что он принял решение в пользу своей мечты.

Лунин хочет стать основным голкипером Реала

По информации источника, отец и агент украинца Алексей Лунин настаивал на переходе в другой клуб, где 23-летний футболист мог бы получать регулярную игровую практику. Однако сам вратарь решил не прислушаться к совету и намерен осуществить свою мечту.

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Он хочет попытаться стать основным игроком в составе Реала.

В личном разговоре с главным тренером Карло Анчелотти и руководством клуба Лунин получил информацию, что он будет чаще появляться в старте в следующем сезоне. "Сливочные" были довольны игрой голкипера в весенних матчах.

Также на решение остаться в Мадриде повлияло рождение сына – 23 мая Лунин стал отцом.

Лучший сейв в Ла Лиге в исполнении Лунина

  • Украинский голкипер Реала Андрей Лунин стал автором лучшего сейва в чемпионате Испании.
  • Это произошло в матче 37-го тура чемпионата Испании, в котором "сливочные" сыграли вничью с Кадисом (1:1). Украинец эффектно отбил мяч после удара Усамы Идрисси, когда тот вышел один на один с вратарем.
  • Это действие Лунина признали лучшим в перечне топ-10 сейвов.
  • Посмотреть полный список сейвов можно здесь.
  • В сезоне-2021/2022 Андрей провел четыре матча в футболке Реала, в которых пропустил четыре гола.
Автор: Дарина Жданович