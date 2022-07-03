Во исполнение мечты: Лунин остался в Реале

Украинский голкипер Андрей Лунин решил остаться в Реале. Журналисты рассказали, что он принял решение в пользу своей мечты.

Лунин хочет стать основным голкипером Реала

По информации источника, отец и агент украинца Алексей Лунин настаивал на переходе в другой клуб, где 23-летний футболист мог бы получать регулярную игровую практику. Однако сам вратарь решил не прислушаться к совету и намерен осуществить свою мечту.

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Он хочет попытаться стать основным игроком в составе Реала.

В личном разговоре с главным тренером Карло Анчелотти и руководством клуба Лунин получил информацию, что он будет чаще появляться в старте в следующем сезоне. "Сливочные" были довольны игрой голкипера в весенних матчах.

Также на решение остаться в Мадриде повлияло рождение сына – 23 мая Лунин стал отцом.

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