Запугивает Ломаченко: Камбосос показал мощную подготовку к следующему бою – видео

18 февраля 2022 , 12:21
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Источник:

инстаграм Джорджа Камбососа

Объединенный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) проведет первую защиту титулов 5 июня. Поединок состоится в австралийском Мельбурне на арене Marvel Stadium.

Камбосос продолжает активную подготовку к новым поединков после победы над 24-летним американским бойцом Теофимо Лопесом (16-1, 12 КО).

К слову WBO назначила Камбососу защиту титула против Ломаченко, – журналист

"Беглый огонь. Следите за обновлениями", – прокомментировал Джордж свежий ролик, где он наносит быстрые и сильные удары по мешку.

 

Камбосос подерется с Ломаченко

  • Накануне инсайдер Майк Копинджер сообщил, что Камбосос проведет первую титульную защиту 5 июня в Австралии. Соперником Джорджа в следующем бою станет украинец Василий Ломаченко или чемпион WBC Девин Хейни.
  • Эгис Климас, менеджер украинца, заявил, что промоутеры Ломаченко уже сделали предложение австралийцу.
  • В последний момент конкуренцию Ломаченко в борьбе за бой против Камбососа может составить также Райан Гарсия.
Автор: Юрій Семенюк