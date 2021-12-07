Евро-2020 – самый популярный запрос в Украине в 2021 году, Усик – среди личностей
Источник:Google Украина
Компания Google представила итоговый рейтинг самых популярных запросов украинских пользователей в 2021 году. Чаще всего украинцы искали Евро-2020 и Александр Усик.
Спортивные запросы 2021 года в Украине
Самым популярным поисковым запросом 2021 года в Google Украина стал "Евро 2020". Украинцы искали чемпионат Европы на русском языке.
Стоит внимания Гудбай Лопес: американец вылетел из рейтинга P4P по версии The Ring-Усик и Ломаченко в топ-10
В десятке самых популярных запросов 2021 года сразу пять спортивных событий.
Кроме Евро-2020, это матчи сборной Украины на чемпионате Европы против Англии и Швеции, бой Александра Усика с Энтони Джошуа и Олимпийские игры 2020.
Самые популярные запросы
- Евро 2020
- Игра в кальмара
- Холостяк 2021
- Классрум
- Украина Англия
- Усик Джошуа
- Евровидение 2021
- Украина Швеция
- Олимпиада 2021
- Поступление 2021
Спортивная тематика также была самая популярная в категории "Персона". Украинцы чаще всего искали информацию о боксере Александре Усике, который 25 сентября стал чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF.
Также в топ-10 среди персон, которых искали – борец и депутат Жан Беленюк (7-е место) и футболист сборной Украины и Вест Хэма Андрей Ярмоленко (10-я строчка).
На вопрос "Як? Как?" в топ-10 вошел запрос "как сыграла Украина" – четвертая строчка.