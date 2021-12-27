В запросах несколько тысяч сообщений от девушек, – Довбык о популярности после Евро-2020

Игрок Днепра-1 Артем Довбык рассказал, как изменилась его жизнь после решающего гола в ворота Швеции в 1/8 Евро-2020. Футболист заверил, что количество болельщиков знатно увеличилась.

Довбик: К болельщикам надо подходить

По словам Довбика, после Евро количество его болельщиков несколько возросло. Футболиста поддерживают из разных городов Украины.

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"Когда приезжаем во Львов или Одессу, все там стоят, кричат что-то. Чувствуется ответственность и поддержка в других городах", – отметил Довбык.

Нападающий сборной Украины отметил, что раньше его автографы просили не так часто, как сейчас. Однако он старается не отказывать своим поклонникам.

Я понимаю, что к болельщикам надо подходить, и в любом городе это делаю. Но это тоже бывает немного тяжко,

– утверждает Артем.

Также футболист добавил, что большое количество девушек пишет ему в инстаграме.

"У меня там есть фильтр на запросы, мне не каждый может написать. Я не слежу, но когда смотрю direct, там в запросах несколько тысяч сообщений", – добавил игрок сборной Украины.

В 1/8 финала Евро-2020 гол Довбика на 121-й минуте помог сборной Украины победить Швецию со счетом 2:1 и выйти в 1/4 финала турнира.

В этом сезоне Артем забил 13 голов в 16-х матчах, к тому же в его активе 5 ассистов.