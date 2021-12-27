Довбик: До вболівальників треба підходити

За словами Довбика, після Євро кількість його вболівальників дещо зросла. Футболіста підтримують з різних міст України.

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"Коли приїжджаємо до Львова чи Одеси, всі там стоять, кричать щось. Відчувається відповідальність та підтримка в інших містах", – зазначив Довбик.

Нападник збірної України зазначив, що раніше його автографи просили не так часто, як зараз. Проте він намагається не відмовляти своїм шанувальникам.

Я розумію, що до вболівальників треба підходити, і в будь-якому місті це роблю. Але це теж буває трохи тяжко,

– стверджує Артем.

Також футболіст додав, що велика кількість дівчат пише йому в інстаграмі.

"У мене там є фільтр на запити, мені не кожен може написати. Я не стежу, але коли дивлюся direct, там у запитах кілька тисяч повідомлень", – додав гравець збірної України.

До слова. У 1/8 фіналу Євро-2020 гол Довбика на 121-й хвилині допоміг збірній України перемогти Швецію з рахунком 2:1 та вийти до 1/4 фіналу турніру.

У цьому сезоні Артем забив 13 голів у 16-х матчах, до того ж в його активі 5 асистів.