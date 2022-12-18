Чем напугало выступление Зеленского чиновников ФИФА: полный текс заявления Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский попросил ФИФА предоставить ему площадку для обращения перед финалом чемпионата мира 2022 по футболу. Однако чиновники ответили отказом, испугавшись включить его выступление.

В офисе Президента Украины сообщили, что Катар принял предложение Зеленского, но ФИФА его заблокировали. По мнению Международной федерации футбола, речь Владимира Зеленского слишком политическая.

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Однако опасения чиновников абсолютно безосновательны. В обращении Зеленского нет никаких обвинений в адрес агрессора, а только призыв к миру. Что же так испугало Джанни Инфантино и его подчиненных?

Полное видео и текст обращения Президента Украины были обнародованы рядом зарубежных СМИ. Его содержание было максимально нейтральным.

Обращение Зеленского

"Мы предложили миру Формулу мира, абсолютно честную. Мы ее предложили, потому что в войне не бывает чемпионов, ничьей быть не может. Итак, я объявляю об инициативе созыва Глобального саммита Формулы мира – этой зимой. Саммита для объединения всех народов мира вокруг идеи глобального мира.

Трибуны стадионов пустеют после матча, а после войны города остаются пустыми. Поэтому войны должны потерпеть крах, а мир должен стать чемпионом, как это здесь сейчас – в Катаре. Чемпионат мира, а не мировая война. Это возможно! Пожалуйста, поддержите Украину и наши усилия по восстановлению мира!", – сказал Зеленский.

Видео обращения Владимира Зеленского

Обращение Президента Украины уже обнародовали украинские футболисты в социальных сетях: Александр Шовковский, Роман Яремчук, Александр Зубков, Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Денис Бойко, Виктор Коваленко, Андрей Лунин и Андрей Пятов.

Напомним, что решение ФИФА отказать Украине предоставить площадку для выступления Владимира Зеленского осудили целый ряд футболистов. Решение подчиненных Джанни Инфантино возмутило эксфорварда сборной Украины Романа Зозулю.

Также не подбирал слова в адрес президента ФИФА бывший игрок донецкого Шахтера Рустам Худжамов.

Напомним, что финальный матч чемпионата мира 2022 года между сборными Аргентины и Франции состоится 18 декабря. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 за Киевом.