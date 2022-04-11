В Запорожской области в бою с российскими оккупантами погиб детский тренер по баскетболу

Защищая страну, погиб судья и детский тренер Юрий Немченко. Об этом сообщили в федерации баскетбола Украины.

Вечная память и слава Герою

В Запорожской области в бою с российскими оккупантами погиб Юрий Немченко. Он защищал Украину с первых дней полномасштабной войны.

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Юрий – судья и тренер в Запорожской ДЮСШ. В нынешнем сезоне он работал на матчах Первой лиги.

Отмечается, что он погиб 31 марта под Гуляйполем Запорожской области.

У погибшего осталась жена и трое маленьких детей, младшему сыну два года.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и друзьям погибшего. Вечная память Герою!