В Запорожской области в бою с российскими оккупантами погиб детский тренер по баскетболу
11 апреля 2022 , 11:58Читати новину українською
Источник:ФБУ
Защищая страну, погиб судья и детский тренер Юрий Немченко. Об этом сообщили в федерации баскетбола Украины.
Вечная память и слава Герою
В Запорожской области в бою с российскими оккупантами погиб Юрий Немченко. Он защищал Украину с первых дней полномасштабной войны.
К стати Литовские фанаты освистали сербскую Црвену Звезду, отказавшуюся поддержать Украину
Юрий – судья и тренер в Запорожской ДЮСШ. В нынешнем сезоне он работал на матчах Первой лиги.
Отмечается, что он погиб 31 марта под Гуляйполем Запорожской области.
У погибшего осталась жена и трое маленьких детей, младшему сыну два года.Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и друзьям погибшего. Вечная память Герою!