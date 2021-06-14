Запорожье – Прометей 83:88 (28:14, 23:22 14:25, 18:27)

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Прометей добыл непростую победу, в отличие от первых двух матчей, но, тем не менее, выиграл и матч, и финальную серию.

Гости взяли два домашних матча, поэтому у хозяев не было права на ошибку. Это они понимали и ринулись браться за дело с самого начала матча. Активная игра позволила коллективу Плеханова уйти на перерыв с преимуществом в 15 очков.

Миленко Богичевич сумел достучаться до своих игроков. Во второй части матча на паркете был другой Прометей, что и позволило им взять победу. Особенно постарался Рашад Вон, набравший 28 очков.

Команда из Каменского закрыла финальную серию тремя победами подряд и увозит домой титул чемпиона Украины по баскетболу.