Запоріжжя – Прометей 83:88 (28:14, 23:22 14:25, 18:27)
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Прометей здобув непросту перемогу, на відміну від перших двох матчів, але, тим не менш, виграв і матч, і фінальну серію.
Гості взяли два домашні матчі, тому у господарів не було права на помилку. Це вони розуміли і кинулися братися за справу з самого початку матчу. Активна гра дозволила колективу Плеханова піти на перерву з перевагою в 15 очок.
Міленко Богічевіч зумів достукатися до своїх гравців. У другій частині матчу на паркеті був інший Прометей, що і дозволило їм взяти перемогу. Особливо постарався Рашад Вон, який набрав 28 очок.