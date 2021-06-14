Запоріжжя – Прометей 83:88 (28:14, 23:22 14:25, 18:27)

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Прометей здобув непросту перемогу, на відміну від перших двох матчів, але, тим не менш, виграв і матч, і фінальну серію.

Гості взяли два домашні матчі, тому у господарів не було права на помилку. Це вони розуміли і кинулися братися за справу з самого початку матчу. Активна гра дозволила колективу Плеханова піти на перерву з перевагою в 15 очок.

Міленко Богічевіч зумів достукатися до своїх гравців. У другій частині матчу на паркеті був інший Прометей, що і дозволило їм взяти перемогу. Особливо постарався Рашад Вон, який набрав 28 очок.

Команда з Кам'янського закрила фінальну серію трьома перемогами поспіль і відвозить додому титул чемпіона України з баскетболу.