Замена Траоре: Мораес возвращается в Шахтер после серьезной травмы

Жуниор Мораес уже вскоре присоединится к Шахтеру. Нападающий восстанавливался от тяжелой травмы в Бразилии.

Своевременное возвращение форварда

34-летний форвард Жуниор Мораес завершил реабилитацию после сложного повреждения. Уже 29 сентября игрок Шахтера возьмет курс из Бразилии в Украину.

Читайте также: Барселона напугана: Яремчук – лучший игрок недели в Португалии

Прибудет футболист в аэропорт "Борисполь". Весь период восстановления Мораес пробыл в Бразилии, где под наблюдением известного физиотерапевта Лучано Росы работал на базе Коринтианса.

Вероятно, что Жуниор сможет помочь "горнякам" еще в 2021 году. Очень вовремя Мораес восстановился от травмы. 28 сентября в матче Лиги чемпионов против Интера жуткое повреждение получил другой нападающий дончан Лассина Траоре. Скорее всего, что для 20-летнего футболиста сезон уже завершен.

В последний раз Мораес выходил на футбольное поле еще осенью. С апреля футболист пропускал поединки из-за травмы крестообразных связок.