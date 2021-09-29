Замена Траоре: Мораес возвращается в Шахтер после серьезной травмы
Источник:Sport Arena
Жуниор Мораес уже вскоре присоединится к Шахтеру. Нападающий восстанавливался от тяжелой травмы в Бразилии.
Своевременное возвращение форварда
34-летний форвард Жуниор Мораес завершил реабилитацию после сложного повреждения. Уже 29 сентября игрок Шахтера возьмет курс из Бразилии в Украину.
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Прибудет футболист в аэропорт "Борисполь". Весь период восстановления Мораес пробыл в Бразилии, где под наблюдением известного физиотерапевта Лучано Росы работал на базе Коринтианса.
Вероятно, что Жуниор сможет помочь "горнякам" еще в 2021 году. Очень вовремя Мораес восстановился от травмы. 28 сентября в матче Лиги чемпионов против Интера жуткое повреждение получил другой нападающий дончан Лассина Траоре. Скорее всего, что для 20-летнего футболиста сезон уже завершен.
В последний раз Мораес выходил на футбольное поле еще осенью. С апреля футболист пропускал поединки из-за травмы крестообразных связок.
- Мораес выступает за донецкий клуб с 2018 года. В своем последнем сезоне отыграл 25 поединков во всех турнирах, в которых отметился 9 голами и одним ассистом.
- Соглашение футболиста с "горняками" рассчитано до конца 2021 года.